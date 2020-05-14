Новости за ночь: Названа уникальная особенность коронавируса

Ранее НСН писала, что заражение коронавиусной инфекцией стоит рассматривать, как системный процесс. Об этом заявил фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В интервью Москва 24 он рассказал, какие именно мишени выбирает COVID-19.

По словам Эдигера, на первом месте эритроциты, далее следуют эндотелии сосудов, на третьей строчке - легкие, на четвертой позиции - эпителии кишечника.

Между тем, процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение.

