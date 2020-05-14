Новости за ночь: Названа уникальная особенность коронавируса

Ученые рассказали об уникальной особенности нового типа коронавирусной инфекции. Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что COVID-19 проявляется не как одно заболевание, а как целый букет болезней.

По его словам, изначально коронавирус может не отличаться от обычной респираторной инфекции, однако потом вирус продвигается в легкие, у пациента развивается дыхательная недостаточность. Иногда COVID-19 поражает крупные артерии, а этом может привести к инфарктам, инсультам и тромбозам сосудов.

Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Ранее НСН писала, что заражение коронавиусной инфекцией стоит рассматривать, как системный процесс. Об этом заявил фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В интервью Москва 24 он рассказал, какие именно мишени выбирает COVID-19.

По словам Эдигера, на первом месте эритроциты, далее следуют эндотелии сосудов, на третьей строчке - легкие, на четвертой позиции - эпителии кишечника.

Между тем, процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияЗаболеваниеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры