Новости за ночь: Названа уникальная особенность коронавируса
Ученые рассказали об уникальной особенности нового типа коронавирусной инфекции. Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что COVID-19 проявляется не как одно заболевание, а как целый букет болезней.
По его словам, изначально коронавирус может не отличаться от обычной респираторной инфекции, однако потом вирус продвигается в легкие, у пациента развивается дыхательная недостаточность. Иногда COVID-19 поражает крупные артерии, а этом может привести к инфарктам, инсультам и тромбозам сосудов.
Ранее НСН писала, что заражение коронавиусной инфекцией стоит рассматривать, как системный процесс. Об этом заявил фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В интервью Москва 24 он рассказал, какие именно мишени выбирает COVID-19.
По словам Эдигера, на первом месте эритроциты, далее следуют эндотелии сосудов, на третьей строчке - легкие, на четвертой позиции - эпителии кишечника.
Между тем, процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru