Вирусолог объяснил, почему снижается возраст заболевших COVID-19

Молодежь заболевает COVID-19 из-за более частых, чем у пожилых, нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александра Семенова.

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Семенов привел в пример Италию, где он находился в разгар эпидемии, и отметил, что высокая смертность среди граждан этой страны объясняется именно поздним введением мер социального дистанцирования. Вирусолог также сообщил, что российские пенсионеры следуют введенным правилам и проявляют при этом гораздо больше дисциплины, чем их молодые сограждане.

Однако специалист добавил, что вне зависимости от страны нахождения люди старше 65 лет переносят заболевание хуже остальных категорий. В России в настоящий момент зарегистрировано более 52 тыс случаев заболевания, из них около 4 тыс уже излечились.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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