Вирусолог объяснил, почему снижается возраст заболевших COVID-19
Молодежь заболевает COVID-19 из-за более частых, чем у пожилых, нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александра Семенова.
Семенов привел в пример Италию, где он находился в разгар эпидемии, и отметил, что высокая смертность среди граждан этой страны объясняется именно поздним введением мер социального дистанцирования. Вирусолог также сообщил, что российские пенсионеры следуют введенным правилам и проявляют при этом гораздо больше дисциплины, чем их молодые сограждане.
Однако специалист добавил, что вне зависимости от страны нахождения люди старше 65 лет переносят заболевание хуже остальных категорий. В России в настоящий момент зарегистрировано более 52 тыс случаев заболевания, из них около 4 тыс уже излечились.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- В Москве скончались еще 28 человек с COVID-19
- Во Владикавказе участники акции протеста получили административный арест
- Лишние цифровые пропуска в Москве будут аннулированы
- Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции в мае
- Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru