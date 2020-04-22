Вирусолог объяснил, почему снижается возраст заболевших COVID-19

Семенов привел в пример Италию, где он находился в разгар эпидемии, и отметил, что высокая смертность среди граждан этой страны объясняется именно поздним введением мер социального дистанцирования. Вирусолог также сообщил, что российские пенсионеры следуют введенным правилам и проявляют при этом гораздо больше дисциплины, чем их молодые сограждане.

Однако специалист добавил, что вне зависимости от страны нахождения люди старше 65 лет переносят заболевание хуже остальных категорий. В России в настоящий момент зарегистрировано более 52 тыс случаев заболевания, из них около 4 тыс уже излечились.