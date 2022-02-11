Вирусолог объяснил, как определяется пик волны заболеваемости COVID-19

Скулачев отметил, что важными показателями является загруженность больниц и количество запросов в интернете. Когда человек заболевает COVID-19, он начинает искать информацию о заболевании. Согласно статистике, зимой 2021 года был зафиксирован всплеск подобных запросов в интернете.

В то же время вирусолог подчеркнул, что пик волны заболеваемости прошел еще не во всех городах России.

«В нашей стране «хвост» «омикрона» будет очень длинным, потому что у нас очень большое расстояние, очень разные города. Они будут один за другим заражаться, поэтому общий уровень количества зараженных будет держаться высоким еще несколько месяцев, — резюмировал вирусолог», — объяснил Скулачев в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее о прохождения пика волны омикрон-штамма в Москве написал Сергей Собянин в личном блоге.

