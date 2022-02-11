Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в столице пройден, количество госпитализаций и случаев заражения снижается.

«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели», - написал мэр на своем сайте.

По его словам, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 6%

«На этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций», - добавил мэр.