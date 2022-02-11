Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в столице пройден, количество госпитализаций и случаев заражения снижается.
«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели», - написал мэр на своем сайте.
По его словам, на прошлой неделе количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 6%
«На этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций», - добавил мэр.
8 февраля иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пик заболеваемости «омикроном» в Москве, скорее всего, уже пройден, в Санкт-Петербурге он будет в ближайшие дни, а в России – через неделю.
При этом Крючков высказал мнение, что в ходе длинной волны «омикрона» переболеет 30-40% жителей России.
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