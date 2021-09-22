«Рискованная защита». Врач рассказала, что убивает иммунитет
Доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала НСН, как испортить здоровье без особого труда.
Даже хороший врожденный иммунитет не гарантирует полную защиту от коронавируса. Об этом НСН рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, организму легче преодолеть вирус с помощью приобретенного иммунитета. Сформировать его можно, сделав прививки. Также антитела к коронавирусу появляются после перенесенного COVID-19. Тем не менее, врач считает такую защиту «рискованной», поскольку неизвестно, какие осложнения вызовет вирус.
«Если вдруг люди заболевают после вакцинации, то болеют они в легкой форме. Как правило, без каких-либо легочных осложнений. Если и бывают какие-то поражения легких, то это до 10%. У нас при вакцинации формируются «клетки памяти». При встрече с коронавирусом они сами активно начинают защищать наш организм. Те же антитела появятся у вас после перенесенного коронавируса. Только не ясно, как вы переболеете, с какими последствиями для организма? Но это рискованно», - отмечает врач.
Шиндряева напомнила, что в холодное время года иммунитет уязвим из-за переохлаждения, также иммунную систему истощает длительный стресс. Кроме того, в зоне риска во время пандемии по-прежнему остаются люди старшего поколения с хроническими заболеваниями, а также те, кто не соблюдает ЗОЖ.
«Плохой иммунитет у тех, кто мало двигается, много сидит, плохо питается. Это снижает личную защиту. Мы рекомендуем следить за собой и соблюдать все противоэпидемические мероприятия: носить маски, избегать людных мест, и, конечно, сделать вакцинацию», - уверена Шиндряева.
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