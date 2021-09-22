«Рискованная защита». Врач рассказала, что убивает иммунитет

Даже хороший врожденный иммунитет не гарантирует полную защиту от коронавируса. Об этом НСН рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева. По ее словам, организму легче преодолеть вирус с помощью приобретенного иммунитета. Сформировать его можно, сделав прививки. Также антитела к коронавирусу появляются после перенесенного COVID-19. Тем не менее, врач считает такую защиту «рискованной», поскольку неизвестно, какие осложнения вызовет вирус.

«Если вдруг люди заболевают после вакцинации, то болеют они в легкой форме. Как правило, без каких-либо легочных осложнений. Если и бывают какие-то поражения легких, то это до 10%. У нас при вакцинации формируются «клетки памяти». При встрече с коронавирусом они сами активно начинают защищать наш организм. Те же антитела появятся у вас после перенесенного коронавируса. Только не ясно, как вы переболеете, с какими последствиями для организма? Но это рискованно», - отмечает врач.