Вирусолог Нетесов: вирусы Коксаки можно спутать с корью и заболеваниями ЖКТ

Только после проведения специальных исследований можно с точностью поставить диагноз о заражении человека вирусной инфекцией Коксаки, заявил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов, сообщает aif.ru.

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По его словам, клиническая картина, которая наблюдается при этом заболевании характерна и для многих других.

«Надо отметить, что есть порядка 70 разновидностей вируса Коксаки, то есть, симптоматика у них очень широкая. Это и повышенная температура, и диарея, и рвота, и слабость, и высыпания на коже», - рассказал специалист.

Он также предупредил и о необычных симптомах, которые могут быть более характерны для респираторных заболеваний, например, насморк и кашель.

«То есть, с этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие», - пояснил академик.

Ранее депздрав Москвы сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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