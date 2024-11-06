СМИ: Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ

По данным издания, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также Удмуртской республике. Вместе с тем министерство здравоохранения Удмуртии заявило, что в регионе не зарегистрированы вспышки инфекции. Минздрав Владимирской области также сообщил, что на данный момент в больницах не проходят лечение несовершеннолетние с подтвержденным вирусом.

По словам инфекциониста Евгений Тимакова, вспышка вируса Коксаки возникает в летний и осенний периоды, большому риску заражения подвержены дети и пенсионеры.

В свою очередь в Роспотребнадзоре отметили, что вирус сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом. Наиболее часто заболевание фиксируют у россиян, которые посещали курортные страны.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил «Радиоточке НСН», что заражение вирусом Коксаки возможно через грязные руки и немытые фрукты. Он также предупредил, что в самых тяжелых случаях вирус может приводить к поражению головного мозга.

