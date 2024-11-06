СМИ: Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ
За последние несколько дней заболевание, напоминающее по симптомам вирус Коксаки, выявили у детей в девяти регионах России, сообщают «Известия».
По данным издания, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также Удмуртской республике. Вместе с тем министерство здравоохранения Удмуртии заявило, что в регионе не зарегистрированы вспышки инфекции. Минздрав Владимирской области также сообщил, что на данный момент в больницах не проходят лечение несовершеннолетние с подтвержденным вирусом.
По словам инфекциониста Евгений Тимакова, вспышка вируса Коксаки возникает в летний и осенний периоды, большому риску заражения подвержены дети и пенсионеры.
В свою очередь в Роспотребнадзоре отметили, что вирус сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом. Наиболее часто заболевание фиксируют у россиян, которые посещали курортные страны.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил «Радиоточке НСН», что заражение вирусом Коксаки возможно через грязные руки и немытые фрукты. Он также предупредил, что в самых тяжелых случаях вирус может приводить к поражению головного мозга.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец
- СМИ: Владислав Ветров ушел из театра «Современник»
- СМИ: Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах РФ
- Шойгу проведет встречу секретарей Совбезов стран СНГ в Москве
- В Самарском университете произошел пожар
- «Плюс 67%»: Выход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к роману
- Трамп заявил о своей победе на выборах и пообещал «золотой век» для США
- Медведев назвал единственное полезное для России качество Трампа
- Маск сообщил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов
- Юрист Яковлева: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru