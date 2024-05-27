Попова сравнила выявленный в России штамм COVID-19 FLiRT с кишечной инфекцией

По ее словам, важно не перепутать два заболевания и обратиться к врачу для назначения адекватного лечения, которое очень эффективно используется в России.

Руководитель ведомства подчеркнула, что FLiRT не ведет к более тяжелому течению инфекции, но отличается повышенной заразностью. Попова подчеркнула, что специалисты федеральной службы находятся на границе и следят за риском завоза инфекции во избежание ее широкого распространения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новый вариант коронавируса FLiRT более заразный, чем его предшественники, однако говорить о том, что он вызовет рост числа тяжелых случаев, не приходится.

