Вирусолог не исключил ежегодную вакцинацию от коронавируса

Коронавирус может стать сезонным заболеванием, сообщил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев. В таком случае, от COVID-19 придется прививаться ежегодно, считает специалист.

«Если вирус будет изменяться, а скорее всего он будет изменяться... То вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», - сказал Игнатьев на пресс-конференции в среду.

Эксперт добавил, что если штамм вируса будет изменчив, то россиянам предстоит вакцинироваться сезонно, как при гриппе. Он считает, что нужно продолжать мониторинг вируса, чтобы отслеживать эти изменения.