Собянин исключил новые карантинные меры в Москве

Власти российской столицы не собираются вводить новые ограничения в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Он подчеркнул, что мегаполис готов к любым негативным сценариям, выразив надежду, что их не будет, передает ТАСС.

По словам градоначальника, уже существующих карантинных санитарно-защитных мер вполне достаточно, однако их необходимо строго выполнять. В частности, речь идёт о соблюдении требований масочного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, а также рекомендаций Роспотребнадзора к организации общественного питания, к предприятиям и учреждениям.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся управляемой и должна сохраниться таковой в предстоящие недели и месяцы при соблюдении всех норм безопасности.

На сегодня в городе выявлено 271 793 случая заражения коронавирусом, из них 696 за последние сутки. Вылечились 230 397 человек, умерли с момента начала пандемии 4 993. Число выздоровевших за последние 24 часа вновь превысило количество инфицированных и составило 824.

