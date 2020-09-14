Собянин исключил новые карантинные меры в Москве
Власти российской столицы не собираются вводить новые ограничения в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Он подчеркнул, что мегаполис готов к любым негативным сценариям, выразив надежду, что их не будет, передает ТАСС.
По словам градоначальника, уже существующих карантинных санитарно-защитных мер вполне достаточно, однако их необходимо строго выполнять. В частности, речь идёт о соблюдении требований масочного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, а также рекомендаций Роспотребнадзора к организации общественного питания, к предприятиям и учреждениям.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся управляемой и должна сохраниться таковой в предстоящие недели и месяцы при соблюдении всех норм безопасности.
На сегодня в городе выявлено 271 793 случая заражения коронавирусом, из них 696 за последние сутки. Вылечились 230 397 человек, умерли с момента начала пандемии 4 993. Число выздоровевших за последние 24 часа вновь превысило количество инфицированных и составило 824.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Лавров обвинил Запад в нарушении рамок приличия в деле Навального
- Пашаев назвал смягчающие обстоятельства по делу Ефремова
- Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменён
- Пашаев: Ефремову дали 8 лет за позицию и высказывания, но обвинили адвоката
- Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru