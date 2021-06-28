Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России

«В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», – считает вирусолог.

Вместе с тем Нетесов отметил, что невозможно предсказать дальнейшее развитие пандемии, поскольку происходящее будет зависеть от поведения населения, отмечает РИА ФАН.

Эксперт подчеркнул, что к текущей ситуации подходит фраза «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», пишет РЕН ТВ.

Ранее Нетесов назвал основные причины рекордного всплеска случаев COVID-19 в России. По мнению вирусолога, вспышка заболеваемости вызвана несоблюдением мер социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низким уровнем вакцинации и появлением индийского штамма коронавируса, отмечает RT.

