Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России

Активная вакцинация и соблюдение масочного режима могут помочь победить новый всплеск коронавируса за две-три недели. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

Нетесов: Люди стали выделять больше частиц коронавируса

«В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», – считает вирусолог.

Вместе с тем Нетесов отметил, что невозможно предсказать дальнейшее развитие пандемии, поскольку происходящее будет зависеть от поведения населения, отмечает РИА ФАН.

Эксперт подчеркнул, что к текущей ситуации подходит фраза «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», пишет РЕН ТВ.

Ранее Нетесов назвал основные причины рекордного всплеска случаев COVID-19 в России. По мнению вирусолога, вспышка заболеваемости вызвана несоблюдением мер социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низким уровнем вакцинации и появлением индийского штамма коронавируса, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЭкспертыРоссияКоронавирус
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