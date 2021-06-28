Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России
Активная вакцинация и соблюдение масочного режима могут помочь победить новый всплеск коронавируса за две-три недели. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».
«В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», – считает вирусолог.
Вместе с тем Нетесов отметил, что невозможно предсказать дальнейшее развитие пандемии, поскольку происходящее будет зависеть от поведения населения, отмечает РИА ФАН.
Эксперт подчеркнул, что к текущей ситуации подходит фраза «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», пишет РЕН ТВ.
Ранее Нетесов назвал основные причины рекордного всплеска случаев COVID-19 в России. По мнению вирусолога, вспышка заболеваемости вызвана несоблюдением мер социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низким уровнем вакцинации и появлением индийского штамма коронавируса, отмечает RT.
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