Вирусолог назвал страны, в которых можно подхватить опасную плесень в легких
Аспергиллез – это грибковая инфекция, которая может поражать легкие и желудочно-кишечный тракт, иногда может потребоваться хирургическое вмешательство, заявил НСН Георгий Викулов.
Аспергиллез можно подхватить не только в Турции, заболевание часто встречается в Индии, СНГ и даже США, заявил вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.
Россиянка вернулась с отдыха в Турции со смертельно опасной плесенью в лёгких. Женщину мучили сильный сухой кашель и насморк. По данным SHOT, сначала её лечили от ОРВИ, ухудшение состояния списали на бронхит. Позднее у пациентки нашли аспергиллёз, осложнённый кандидозом дыхательных путей. Это инфекция, которую вызывают плесневые грибы рода Aspergillus. Также в пробах обнаружили дрожжевой грибок. Викулов объяснил, что это за заболевание.
«Это известное инфекционное заболевание, грибковое поражение, которое может затрагивать легкие и желудочно-кишечный тракт. Этот грибок может запускать и аллергический ответ, и аутоиммунное повреждение. Если речь идет о поражении легких, это тяжело протекает, требует длительного лечения. Обычно грибковые инфекции встречаются у людей с иммунодефицитными состояниями. На первых этапах распознать это заболевание невозможно, требуется лабораторная диагностика», - отметил он.
По его словам, заболевание распространено далеко не только в Турции.
«Если говорим про привязку к конкретным странам, заболевание встречается не только в Турции, практически везде. Наиболее частые случаи в Индии, странах СНГ, в США есть упоминания. Регулярные сообщения появляются о распространении возбудителя из разных стран. Именно глубокое поражение напоминает пневмонию и может приводить даже к сепсису. В таком случае назначаются специальные препараты, а иногда даже и хирургическое лечение», - добавил собеседник НСН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о ситуации с распространением холеры. Так, в прошлом году в мире выросла заболеваемость этой инфекцией — и резко увеличилась смертность от нее. В России в 2024 году холеры не было, однако в 2025 году зафиксированы четыре случая у туристов, вернувшихся из Индии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru