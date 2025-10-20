Аспергиллез можно подхватить не только в Турции, заболевание часто встречается в Индии, СНГ и даже США, заявил вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН.

Россиянка вернулась с отдыха в Турции со смертельно опасной плесенью в лёгких. Женщину мучили сильный сухой кашель и насморк. По данным SHOT, сначала её лечили от ОРВИ, ухудшение состояния списали на бронхит. Позднее у пациентки нашли аспергиллёз, осложнённый кандидозом дыхательных путей. Это инфекция, которую вызывают плесневые грибы рода Aspergillus. Также в пробах обнаружили дрожжевой грибок. Викулов объяснил, что это за заболевание.