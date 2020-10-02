Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России

Коронавирус возможно победить в России к концу 2021 года. Об этом рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, пишет «Интерфакс».

«Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — отметил Зверев.

По словам академика, заболеваемость COVID-19 будет расти, пока иммунитета не будет у 70% населения.