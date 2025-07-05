В «Пулково» задержали вылет более 30 рейсов

В аэропорту «Пулково» отложен вылет 34 рейсов более чем на четыре часа, сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы».

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Отмечается, что пассажирам предоставлены вода, питание и гостиницы.

Задержаны рейсы в том числе в Москву, Сочи, Тюмень и Казань.

Переносы связаны с необходимостью смены или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов из-за корректировки расписания и с другими причинами.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в интервью НСН отметил, что, если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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