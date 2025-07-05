В Анапе приступили к демонтажу защитного вала от мазута

В Анапе специалисты разберут часть защитного вала из-за отсутствия новых выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.

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Демонтаж вала позволит завершить процесс очистки береговой зоны.

Отмечается, что работы ведутся в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что выбросов мазута на побережье Анапы после аварии с танкерами в Керченском проливе практически не наблюдается, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский КрайАнапа

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