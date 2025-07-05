В Анапе приступили к демонтажу защитного вала от мазута
5 июля 202514:00
В Анапе специалисты разберут часть защитного вала из-за отсутствия новых выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
Демонтаж вала позволит завершить процесс очистки береговой зоны.
Отмечается, что работы ведутся в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что выбросов мазута на побережье Анапы после аварии с танкерами в Керченском проливе практически не наблюдается, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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