СМИ: Автомобиль одной из богатейших женщин в России попал в ДТП в Москве
На востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого автомобиль марки Mercedes столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся, пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, авто принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Главным акционером группы компаний S7 является Владислав Филев.
За рулем «Мерседеса» был 23-летний мужчина. Его госпитализировали. Была ли в машине сама Филева — пока неизвестно.
Ранее на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись автобус маршрута 309 и два автомобиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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