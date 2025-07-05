СМИ: Автомобиль одной из богатейших женщин в России попал в ДТП в Москве

По предварительным данным, авто принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Главным акционером группы компаний S7 является Владислав Филев.

За рулем «Мерседеса» был 23-летний мужчина. Его госпитализировали. Была ли в машине сама Филева — пока неизвестно.

Ранее на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись автобус маршрута 309 и два автомобиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

