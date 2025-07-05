СМИ: Хинштейн рассматривает олимпийскую чемпионку Ламонову на пост сенатора от Курской области
Врио главы Курской области Александр Хинштейн собирается выдвинуть кандидатуру олимпийской чемпионки по фехтованию Евгении Ламоновой на пост сенатора от региона. Об этом сообщает РБК.
Сейчас исполнительную власть области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев. Он занял пост сенатора в 2024 году.
При этом издание отмечает, что он не лишится парламентского кресла и будет представлять в Совфеде Тамбовскую область. Кондратьев уже был сенатором от этого региона с 2015 по 2020 год.
Ранее Александр Хинштейн объявил, что более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки ВСУ прорваться в Курскую область, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
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