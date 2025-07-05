СМИ: Хинштейн рассматривает олимпийскую чемпионку Ламонову на пост сенатора от Курской области

При этом издание отмечает, что он не лишится парламентского кресла и будет представлять в Совфеде Тамбовскую область. Кондратьев уже был сенатором от этого региона с 2015 по 2020 год.

Ранее Александр Хинштейн объявил, что более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки ВСУ прорваться в Курскую область, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».