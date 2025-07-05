В Париже впервые с 1923 года разрешили купаться в Сене

Это событие стало возможным благодаря проекту стоимостью 1,4 миллиарда евро, который превратил реку в пригодное для купания место.



На берегах Сены оборудованы три пляжа — у Нотр-Дама, Эйфелевой башни и в восточной части города. Инициативу символически поддержала мэр Парижа Анн Идальго, она встретилась с отдыхающими и налила воду из реки в бутылку, демонстрируя ее безопасность.



Купание в Сене было запрещено с 1923 года из-за загрязнения и рисков, связанных с судоходством. Однако теперь река стала одной из главных достопримечательностей Парижа. Отмечается, что до конца лета детям от 10 до 14 лет разрешено купаться бесплатно, безопасность обеспечивают спасатели.



Сена привлекла внимание на Олимпийских играх 2024 года, где проходили церемонии открытия и соревнования по триатлону и марафонскому плаванию.



В июле 2024 года Идальго и глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге устроили заплыв в реке, чтобы доказать ее безопасность для проведения соревнований. Однако позже появились видео, на которых спортсменам стало плохо во время состязаний, что вновь вызвало вопросы о качестве воды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

