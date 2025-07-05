Режиссер Юрий Грымов собирается поставить балет

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн», заслуженный артист России Юрий Грымов сообщил, что собирается поставить балет.

По его словам, он уже находится на этапе переговоров с потенциальными партнерами по проекту. Грымов признался, что его интересует «такая форма художественного осмысления». При этом режиссер рассказал, что его привлекают и классические постановки, и более современные формы.

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«Это не эксперимент над собой и тем более не эксперимент над зрителем. Это может быть и коллаборацией с каким-то другим театром, и самостоятельным проектом. Сейчас я нахожусь в раздумьях», - приводит его слова ТАСС.

При этом худрук пообещал, что запланированный проект будет реализован сразу на нескольких театральных площадках в том числе в театре «Модерн».

Ранее Юрий Грымов в интервью НСН признался, что в 2025 году хотел бы провести выставку своих скульптур и выпустить спектакли для детей.

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ФОТО: пресс-служба театра Модерн
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