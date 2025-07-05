Режиссер Юрий Грымов собирается поставить балет

«Это не эксперимент над собой и тем более не эксперимент над зрителем. Это может быть и коллаборацией с каким-то другим театром, и самостоятельным проектом. Сейчас я нахожусь в раздумьях», - приводит его слова ТАСС.

При этом худрук пообещал, что запланированный проект будет реализован сразу на нескольких театральных площадках в том числе в театре «Модерн».

Ранее Юрий Грымов в интервью НСН признался, что в 2025 году хотел бы провести выставку своих скульптур и выпустить спектакли для детей.