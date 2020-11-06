Вирусолог назвал сроки длительности плато по COVID-19 в России

Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу и останется на нем довольно долго, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что скорость достижения пика зависит от того, насколько ответственно люди соблюдают правила профилактики. «Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается», — заявил ученый.

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Врач также назвал примерные сроки снижения заболеваемости. "Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение", — сказал вирусолог.

Ранее Альтштейн в эфире НСН заявил, что пик коронавируса наступит раньше декабря, однако точная дата зависит от соблюдения санитарных правил.

За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения COVID-19. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране с достигло 1 733 440 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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