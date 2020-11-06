Вирусолог назвал сроки длительности плато по COVID-19 в России

Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу и останется на нем довольно долго, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что скорость достижения пика зависит от того, насколько ответственно люди соблюдают правила профилактики. «Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается», — заявил ученый.