Вирусолог назвал преимущество России перед угрозой новой волны коронавируса

В СМИ попали сведения о новый вспышке заболевания короноавирусом в Китае — в Пекин якобы попал новый штамм, завезенный уже из Европы. На этом фоне появились слухи, что мир, в том числе и Россию, может накрыть вторая волна инфекции.



Однако вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что к России происходящее сейчас в Китае имеет весьма отдаленное отношение.



«В Китае сразу была сделана ставка на очень жесткое подавление вспышки и ликвидацию заболеваемости. И в январе такая тактика казалась единственно верной», - заявил ученый в интервью «Радио 1».



В России же коронавирус циркулировал на порядок шире, вследствие чего у населения уже формируется иммунная прослойка. При этом в Москве пандемия уже пошла на спад, а у 17 процентов горожан выявлены антитела с COVID-19. В Китае именно из-за жестких ограничений в самом начале вспышки коллективный иммунитет сформироваться попросту не успел.



Также Лукашев подверг сомнению доводы о том, что пекинский вариант коронавируса чем-то опаснее уханьского. Он напомнил, что значительная часть распространения вируса была бессимптомная.



«Наверняка сейчас в Пекине выявляются все случаи, в том числе и бессимптомные. Поэтому я не удивлен, что у них количество инфицированных растет быстрее, чем в январе в Ухане», - сказал вирусолог.

