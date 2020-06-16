В Китае предположили, что обнаруженный в Пекине коронавирус может быть более заразным
Китайский ученый Ян Чжаньцю выразил мнение, что выявленный коронавирус на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным, чем обнаруженный в конце прошлого года в Ухане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что интервью с Чжаньцю было опубликовано в местной газете.
По словам Чжаньцю, вирус, эволюционируя, может как ослабевать, так и усиливаться. Согласно мнению ученого, в этот раз процесс пошел по второму сценарию.
Так, ученый отметил, что, несмотря на уже имеющийся опыт, число выявленных заражений близко к количеству в Ухане. Также, как аргумент, Чжаньцю привел высокую летнюю температуру в Китае, которая не должна способствовать распространению вируса, однако число заражений растет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
- В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию
- Хуснуллин заявил о необходимости повышения суммы кредита по льготной ипотеке
- Польша с ограничениями открыла границу с Калининградской областью
- МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru