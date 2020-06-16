В Китае предположили, что обнаруженный в Пекине коронавирус может быть более заразным

Отмечается, что интервью с Чжаньцю было опубликовано в местной газете.

По словам Чжаньцю, вирус, эволюционируя, может как ослабевать, так и усиливаться. Согласно мнению ученого, в этот раз процесс пошел по второму сценарию.

Так, ученый отметил, что, несмотря на уже имеющийся опыт, число выявленных заражений близко к количеству в Ухане. Также, как аргумент, Чжаньцю привел высокую летнюю температуру в Китае, которая не должна способствовать распространению вируса, однако число заражений растет.

