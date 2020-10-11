Вирусолог назвал период осеннего пика COVID-19 в России
Пик осенней заболеваемости COVID-19 в России может наступить через неделю. Затем наступит плато и показатели начнут снижаться при соблюдении противоэпидемических мер в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
Эксперт также считает, что власти ужесточат меры ограничения, если существующие не принесут эффекта в борьбе с распространением коронавируса.
«Я думаю, что еще неделю будет подниматься (заболеваемость по COVID-19 – прим. НСН), потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», - сказал Альтштейн.
Напомним, в воскресенье в России отмечаются третьи сутки подряд пик заражений COVID-19 - свыше 13,6 тысячи случаев.
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