Вирусолог назвал период осеннего пика COVID-19 в России

Эксперт также считает, что власти ужесточат меры ограничения, если существующие не принесут эффекта в борьбе с распространением коронавируса.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься (заболеваемость по COVID-19 – прим. НСН), потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», - сказал Альтштейн.

Напомним, в воскресенье в России отмечаются третьи сутки подряд пик заражений COVID-19 - свыше 13,6 тысячи случаев.

