Собянин озвучил условия ослабления ограничений в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» спрогнозировал, когда власти могут разрешить ослабить ограничения, введённые из-за опасности распространения коронавируса.

Как заявил градоначальник, это можно будет сделать приблизительно к середине мая, однако только в том случае, если снизится нагрузка на здравоохранение и у мегаполиса появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.

Собянин особо отметил, что нынешней обстановке не должно быть политических инсинуаций, а требуется совместная работа властей и жителей.

Кроме того, мэр поведал, как в столице идет работа над созданием вакцины против COVID-19. Он, в частности, рассказал, что разработка и идёт в закрытых НИИ с высоким уровнем защиты. Собянин не исключил, что именно московский институт первым сумеет разработать вакцину.

Градоначальник подчеркнул, что городские власти уделяют особое внимание здравоохранению столицы в условиях коронавирусной опасности. По словам Собянина, тысяча медицинских работников в Москве уже перенесли COVID-19, еще тысяча сейчас болеет. Это стало понятно благодаря массовым тестам, которые взяли у 25 тысяч работников сферы здравоохранения. Примерно у двух тысяч обнаружены антитела к этой инфекции.

