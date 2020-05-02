Собянин озвучил условия ослабления ограничений в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» спрогнозировал, когда власти могут разрешить ослабить ограничения, введённые из-за опасности распространения коронавируса.
Как заявил градоначальник, это можно будет сделать приблизительно к середине мая, однако только в том случае, если снизится нагрузка на здравоохранение и у мегаполиса появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.
Собянин особо отметил, что нынешней обстановке не должно быть политических инсинуаций, а требуется совместная работа властей и жителей.
Кроме того, мэр поведал, как в столице идет работа над созданием вакцины против COVID-19. Он, в частности, рассказал, что разработка и идёт в закрытых НИИ с высоким уровнем защиты. Собянин не исключил, что именно московский институт первым сумеет разработать вакцину.
Градоначальник подчеркнул, что городские власти уделяют особое внимание здравоохранению столицы в условиях коронавирусной опасности. По словам Собянина, тысяча медицинских работников в Москве уже перенесли COVID-19, еще тысяча сейчас болеет. Это стало понятно благодаря массовым тестам, которые взяли у 25 тысяч работников сферы здравоохранения. Примерно у двух тысяч обнаружены антитела к этой инфекции.
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