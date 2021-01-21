Вирусолог назвал маловероятным рост числа заболеваний COVID‑19 в Москве

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал указ, которым отменяются некоторые ограничительные меры. Документ вступит в силу 22 января. В указе регламентируется работа образовательных и культурных организаций.

По мнению профессора, единственной причиной дестабилизации ситуации может стать появление новых, более заразных штаммов коронавируса. Однако Аграновский подчеркнул, что начавшаяся кампания по вакцинации должна снизить уровень заболеваемости. Кроме того, по словам вирусолога, естественный ход эпидемии также имеет "тенденцию к снижению".

Он напомнил, любая эпидемия заканчивается, даже если не предпринимать никаких мер, и добавил, что в России для прекращения распространения COVID-19 "сделано многое". Аграновский также посоветовал жителям страны, которые имеют возможность вакцинироваться, сделать прививку от коронавируса.

