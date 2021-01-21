Послушайте ученых! Иммунолог раскритиковал закрытие ресторанов после 23.00

«Учиться надо очно, а роль школ как разносчиков инфекции стала незначительной. Сейчас другая ситуация, чем в сентябре. Что касается пожилых людей, то они остаются под ограничениями, так как сохраняется напряженность в больницах с лечением тяжелых пациентов. Власти хотят, чтобы меньшее количество пожилых заболевали коронавирусом», - отметил он.

Мэрия также решила продлить ограничения в режиме работы предприятий общественного питания и ночных заведений. Они вынуждены прекращать работу в 23.00. Собеседник НСН считает, что власти могли бы смягчить это требование.

«Не очень понятно, что меняется после полуночи. Люди вдруг резко начинают обниматься в общепите? Если общепиту создать условия, то он прокормит не только сам себя, но и других. Снизить шанс заражения можно не только закрыв рестораны, достаточно наладить нормальную вентиляцию. В таком случае вирус будет улетать, не заражая никого. Пусть обращаются к нам, как к специалистам, мы расскажем, что нужно сделать», - добавил иммунолог.

Жемчугов заявил, что самый тяжелый период пандемии уже позади, новые подъемы заболеваемости могут быть там, где осталось значительное количество непереболевших.

«В Китае плотность населения высокая, поэтому власти боятся занести в страну новые штаммы. Тем не менее, я считаю, что всё равно вся планета переболеет, для вируса границ нет. Только при 70% иммунной прослойки пандемия остановится в планетарном масштабе. Сегодня инфекция проникла даже на острова в Тихом океане. Раньше я в шутку советовал бежать в Антарктиду, но даже там теперь есть вирус», - напомнил собеседник НСН.