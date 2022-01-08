Вирусолог исключил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 после праздников

Подъема заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников не будет, считает врач-вирусолог Владислав Жемчугов. Об этом эксперт заявил в беседе с ТАСС.

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«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости», — поделился вирусолог.

По словам Жемчугова, сейчас COVID-19 заболевают невакцинированные или те, кто переболел давно.

Кроме того, эксперт поделился прогнозом, что пандемия коронавируса закончится в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиявирусологБолезньКоронавирус
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