Гинцбург назвал условие окончания пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции завершится в случае вакцинации 70% населения в течение полугода. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — приводит слова ученого РИА Новости.
Глава центра Гамалеи напомнил, что важно проходить ревакцинацию от COVID-19 каждые полгода, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 62,6%, напоминает RT.
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