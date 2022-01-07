Гинцбург назвал условие окончания пандемии

«Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — приводит слова ученого РИА Новости.

Глава центра Гамалеи напомнил, что важно проходить ревакцинацию от COVID-19 каждые полгода, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 62,6%, напоминает RT.

