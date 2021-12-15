Вирусолог: «омикрон» может быть предвестником конца эпидемии
Заболевание новой разновидностью коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме даже у невакцинированных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петра Чумакова.
По его словам, этот штамм может являться предвестником конца пандемии, так как «омикрон» менее болезнетворный, дает более мягкое течение. Медик отметил, что этот вариант вируса прошел определенную аттенуацию [ослабление]. «Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии», — сказал Чумаков.
Он не исключил, что в ближайшее время произойдет значительный рост заболеваемости из-за «омикрона», однако тяжесть заболевания будет сходить на нет.
Как сообщалось, вероятность заражения омикрон-штаммом может быть выше, чем другими модификациями коронавируса. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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