Вирусолог: «омикрон» может быть предвестником конца эпидемии

Заболевание новой разновидностью коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме даже у невакцинированных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петра Чумакова.

ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах

По его словам, этот штамм может являться предвестником конца пандемии, так как «омикрон» менее болезнетворный, дает более мягкое течение. Медик отметил, что этот вариант вируса прошел определенную аттенуацию [ослабление]. «Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии», — сказал Чумаков.

Он не исключил, что в ближайшее время произойдет значительный рост заболеваемости из-за «омикрона», однако тяжесть заболевания будет сходить на нет.

Как сообщалось, вероятность заражения омикрон-штаммом может быть выше, чем другими модификациями коронавируса. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры