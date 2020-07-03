Вирусолог Альштейн: До коллективного иммунитета от COVID-19 еще далеко

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что для создания эффективной вакцины для всех россиян к осени банально не хватит времени.

Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что распространение вируса остановится, когда иммунная прослойка населения достигнет 60-70 процентов. Таким образом, «даже в случае заноса возбудителя в коллектив вирус не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц», — объяснил он.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что сроки подготовки качественной и эффективной вакцины довольно большие, и к осени обеспечить вакцинацию населения не получится.

Вирусолог выразил беспокойство по поводу новой вспышки коронавируса в Пекине

«Иммунизация 60% населения еще далеко впереди. Последние тесты на обнаружение антител показали, что речь может идти только о 15%-20%. Это люди, которые столкнулись с вирусом и получили образование антител. Когда называют какие-то другие цифры – это ни на чем не основано. Вакцинация дополняет естественную иммунизацию. Но насколько это будет эффективно, мы еще довольно плохо знаем, наш опыт очень маленький. Но есть надежда, что вакцинация будет эффективной.

Что касается массовой вакцинации уже этой осенью – думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности – я очень сомневаюсь. Для того чтобы привить всех, надо очень много вакцины. Вряд ли она может быть получена так быстро», - предположил он.

1 июля мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что вторую волну коронавируса в Москве, возможно, получится избежать. Градоначальник назвал маловероятным повторный всплеск эпидемии и выразил надежду, что вскоре появится вакцина, а к осени начнется ее массовый выпуск.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры