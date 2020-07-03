Вирусолог Альштейн: До коллективного иммунитета от COVID-19 еще далеко

«Иммунизация 60% населения еще далеко впереди. Последние тесты на обнаружение антител показали, что речь может идти только о 15%-20%. Это люди, которые столкнулись с вирусом и получили образование антител. Когда называют какие-то другие цифры – это ни на чем не основано. Вакцинация дополняет естественную иммунизацию. Но насколько это будет эффективно, мы еще довольно плохо знаем, наш опыт очень маленький. Но есть надежда, что вакцинация будет эффективной.

Что касается массовой вакцинации уже этой осенью – думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности – я очень сомневаюсь. Для того чтобы привить всех, надо очень много вакцины. Вряд ли она может быть получена так быстро», - предположил он.

1 июля мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что вторую волну коронавируса в Москве, возможно, получится избежать. Градоначальник назвал маловероятным повторный всплеск эпидемии и выразил надежду, что вскоре появится вакцина, а к осени начнется ее массовый выпуск.

