Вирусолог Альштейн: До коллективного иммунитета от COVID-19 еще далеко
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что для создания эффективной вакцины для всех россиян к осени банально не хватит времени.
Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что распространение вируса остановится, когда иммунная прослойка населения достигнет 60-70 процентов. Таким образом, «даже в случае заноса возбудителя в коллектив вирус не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц», — объяснил он.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил НСН, что сроки подготовки качественной и эффективной вакцины довольно большие, и к осени обеспечить вакцинацию населения не получится.
«Иммунизация 60% населения еще далеко впереди. Последние тесты на обнаружение антител показали, что речь может идти только о 15%-20%. Это люди, которые столкнулись с вирусом и получили образование антител. Когда называют какие-то другие цифры – это ни на чем не основано. Вакцинация дополняет естественную иммунизацию. Но насколько это будет эффективно, мы еще довольно плохо знаем, наш опыт очень маленький. Но есть надежда, что вакцинация будет эффективной.
Что касается массовой вакцинации уже этой осенью – думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности – я очень сомневаюсь. Для того чтобы привить всех, надо очень много вакцины. Вряд ли она может быть получена так быстро», - предположил он.
1 июля мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что вторую волну коронавируса в Москве, возможно, получится избежать. Градоначальник назвал маловероятным повторный всплеск эпидемии и выразил надежду, что вскоре появится вакцина, а к осени начнется ее массовый выпуск.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- «Разжалованный» схиигумен отказался покидать монастырь
- В Сирии подорвали колонну американских военных
- Адвокат: Автомобиль Ефремова был исправен в момент ДТП
- Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на здании посольства США
- Вирусолог Альштейн: До коллективного иммунитета от COVID-19 еще далеко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru