«Есть полгода»: Россиян предупредили о рисках внешнего отключения смартфонов
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что России необходимо создать полмиллиона защищенных устройств на случай внешнего отключения.
Чтобы Россию не отключили от смартфонов, необходимо создать полмиллиона защищенных устройств, для этого есть полгода, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Накануне российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил планшет Life Tab Plus и смартфон R570 на ОС «Аврора». Текущие мощности позволяют компании поставлять ежегодно более 500 тысяч экземпляров, пишет «Коммерсант». Муртазин объяснил, что решение может быть связано с рисками «внешнего отключения».
«Если говорить о первой линии защиты, чтобы Россию не отключили от смартфонов и так далее, нам нужно полмиллиона устройств, они сейчас и создаются. У нас есть полгода, чтобы защитить себя от внешнего отключения. Я думаю, мы с этим справимся. Для массового потребителя версии пока не будет, только для государственного сектора, самое главное в «Авроре» - это именно защищенность», - рассказал он.
По словам аналитика, в России нет другой такой операционной системы. Разработчики в данном случае предлагают не просто устройство, а сервис по защите данных.
«В России нет своей защищенной ОС, кроме «Авроры», емкость рынка через пару лет может составить около 3-3,5 миллионов устройств. Когда вы покупаете устройство на «Авроре», вы покупаете некий сервис – сервера, личное облако компании, доработку софта. Например, при переписи населения планшет был только одной частью, куда вносили данные, было также облако, где эти данные хранились и обрабатывались», - добавил собеседник НСН.
Ранее Эльдар Муртазин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российской операционной системе «Аврора» власти чинят препоны, хотя подобными разработками могут похвастаться не больше шести стран в мире.
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