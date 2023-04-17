«Есть полгода»: Россиян предупредили о рисках внешнего отключения смартфонов

Чтобы Россию не отключили от смартфонов, необходимо создать полмиллиона защищенных устройств, для этого есть полгода, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Накануне российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил планшет Life Tab Plus и смартфон R570 на ОС «Аврора». Текущие мощности позволяют компании поставлять ежегодно более 500 тысяч экземпляров, пишет «Коммерсант». Муртазин объяснил, что решение может быть связано с рисками «внешнего отключения».

«Если говорить о первой линии защиты, чтобы Россию не отключили от смартфонов и так далее, нам нужно полмиллиона устройств, они сейчас и создаются. У нас есть полгода, чтобы защитить себя от внешнего отключения. Я думаю, мы с этим справимся. Для массового потребителя версии пока не будет, только для государственного сектора, самое главное в «Авроре» - это именно защищенность», - рассказал он.