Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля
Организаторы Венецианского кинофестиваля сообщили, что хакеры получили доступ к персональным данным участников события этого года, в том числе журналистов. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на уведомление, направленное всем пострадавшим.
Представители фестиваля уточнили, что кибератака произошла 7 августа. Злоумышленникам стали известны имена, адреса электронной почты, номера телефонов, почтовые адреса и другая информация аккредитованных лиц.
Среди прочего в Венеции заверили, что IT-отдел оперативно вмешался в ситуацию, уже начаты восстановительные работы.
Венецианский кинофестиваль в 2025 году пройдет с 27 августа по 6 сентября.
В 2022 году хакерской атаке подвергся другой крупный европейский фестиваль. Тогда система онлайн-продажи билетов Каннского кинофестиваля была перегружена ботами, которые стремились спровоцировать сбой в ее работе, напоминает «Радиоточка НСН».
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