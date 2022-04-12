Россиян предупредили о всплеске страхового мошенничества
Всплеск страхового мошенничества в 2022 году прогнозирует «Ингосстрах». За прошлый год компания предотвратила 1 677 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Деятельность департамента анализа и защиты информации позволила компании сохранить денежные средства в объеме свыше 2,8 млрд рублей, примерно 40% из которых приходится на предотвращенные попытки страхового мошенничества.
Правоохранители возбудили 134 уголовных дел по результатам проверки почти 200 обращений от страховщиков. В четырех субъектах РФ возбуждены уголовные дела по статье УК РФ об организации преступного сообщества.
В целом за 2021 год аналитики отметили снижение зафиксированных случаев мошенничества в отношении компании «Ингосстрах» на 18% по сравнению с предыдущим годом. Количество возбужденных уголовных дел по сравнению с показателями 2020 года снизилось на 3,6%.
Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование, где сумма предотвращенного ущерба в прошлом году составила более 300 млн рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог - Е-ОСАГО. На сферу ОСАГО приходится свыше 80% выявленных мошеннических действий и 92% выявленных мошенничеств в автостраховании.
В текущем году всплеск страхового мошенничества специалисты прогнозируют из-за сложностей с доставкой запчастей для автомобилей на фоне экономических санкций.
«Рекомендуем автолюбителям страховать свои транспортные средства в надежных страховых компаниях, в том числе от угона», - отметил заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.
Наибольшее число мошеннических действий в автостраховании традиционно сохраняется в Ставрополье, Краснодарском и Красноярском крае, Ростовской и Новосибирской области, а также на Дальнем Востоке.
Увеличивается число подставных ДТП на круговых перекрёстках. Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона. Для совершения мошенничеств используются автомобили преимущественно японских марок с правым рулём, поскольку по Единой методике расчёта стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты.
Эксперты советуют автолюбителям не поддаваться на провокации и, даже если водитель праворульной машины пропускает вас на круговом перекрёстке, лучше притормозить и проехать перекрёсток по правилам. Доказать мошенничество в этой ситуации практически невозможно.
По словам Гуляева, обеспокоенность вызывает и популярность на видеохостингах роликов, где водитель, демонстрируя свои навыки вождения, провоцирует ДТП в прямом эфире. Часть зрителей, вдохновившись такими примерами, пытается повторить аналогичные действия, что может привести к опасным маневрам на дорогах.
Чтобы не стать жертвами злоумышленников автолюбителей призывают не терять бдительность и следовать ряду рекомендаций. Нельзя сообщать никому, кроме официальных представителей компании – страховщика и сотрудников органов внутренних дел, номера своего полиса. В случае ДТП и сомнений в собственной виновности не стоит признавать своей вины до приезда ГИБДД или аварийного комиссара.
Если вам предлагают на месте оформить договор цессии (переуступку прав или подписать доверенность на представление своих интересов, или просто оказать помощь), вы можете потерять часть полагающегося вам возмещения.
Если вы передали информацию по автомобилю, по ДТП, в том числе данные по страховому полису не доверенному лицу, существует вероятность оформления несуществующих ДТП, где вы будете признаны виновником. Это приведет в последующем к значительному росту стоимости страховки ОСАГО.
Не соглашайтесь, если кто-то предлагает вам «заработать» на страховании: намеренное увеличение ущерба по страховому случаю расценивается как мошенничество, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Не соглашайтесь на оформление полиса заведомо меньшей стоимости, чем вам рассчитали на официальном сайте страховой компании или в офисе, особенно это касается ОСАГО и Е-ОСАГО. Скорее всего, вам предлагают поддельный полис.
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