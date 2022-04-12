Россиян предупредили о всплеске страхового мошенничества

Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование, где сумма предотвращенного ущерба в прошлом году составила более 300 млн рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог - Е-ОСАГО. На сферу ОСАГО приходится свыше 80% выявленных мошеннических действий и 92% выявленных мошенничеств в автостраховании.

В текущем году всплеск страхового мошенничества специалисты прогнозируют из-за сложностей с доставкой запчастей для автомобилей на фоне экономических санкций.

«Рекомендуем автолюбителям страховать свои транспортные средства в надежных страховых компаниях, в том числе от угона», - отметил заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.

Наибольшее число мошеннических действий в автостраховании традиционно сохраняется в Ставрополье, Краснодарском и Красноярском крае, Ростовской и Новосибирской области, а также на Дальнем Востоке.

Увеличивается число подставных ДТП на круговых перекрёстках. Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона. Для совершения мошенничеств используются автомобили преимущественно японских марок с правым рулём, поскольку по Единой методике расчёта стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты.

Эксперты советуют автолюбителям не поддаваться на провокации и, даже если водитель праворульной машины пропускает вас на круговом перекрёстке, лучше притормозить и проехать перекрёсток по правилам. Доказать мошенничество в этой ситуации практически невозможно.