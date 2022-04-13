Приложение «Сбера» будет недоступным в Google Play из-за санкций

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно в Google Play, его невозможно скачать или обновить. Причиной стали санкции.

Ранее приложение исчезло из другого магазина мобильных приложений — App Store. Пользователей iPhone в Сбере уже попытались успокоить, назвав удаление временным.

«Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств», — говорится написал банк 12 апреля в своем официальном Тelegram-канале.

Эта ситуация стала итогом введения США 6 апреля полных блокирующих санкций против ряда банков из РФ в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сбербанк
ТЕГИ:БлокировкаМобильное ПриложениеСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры