Приложение «Сбера» будет недоступным в Google Play из-за санкций
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно в Google Play, его невозможно скачать или обновить. Причиной стали санкции.
Ранее приложение исчезло из другого магазина мобильных приложений — App Store. Пользователей iPhone в Сбере уже попытались успокоить, назвав удаление временным.
«Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств», — говорится написал банк 12 апреля в своем официальном Тelegram-канале.
Эта ситуация стала итогом введения США 6 апреля полных блокирующих санкций против ряда банков из РФ в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.
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