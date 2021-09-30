Вины не признает, но арестован. Основатель Group-IB может на 20 лет угодить в тюрьму
Арест Ильи Сачкова оказался полной неожиданностью для IT-отрасли. В интервью НСН ее представители заявили, что находятся в «полном раздрае».
Group-IB уверена «в невиновности своего руководителя Ильи Сачкова и его честной деловой репутации». Соответствующее заявление было размещено на сайте компании после того, как стало об аресте на 2 месяца основателя и гендиректора по подозрению в госизмене. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».
Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак. Сам Сачков участвует в экспертных комитетах при МИДе, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, а также преподает в МГТУ имени Баумана.
ТАСС со ссылкой на собственные источники утверждает, что основатель Group-IB работал на иностранные спецслужбы. Собеседник агентства уточнил, что предприниматель передавал иностранной разведке данные по кибербезопасности, составляющие гостайну. Дело Ильи Сачкова связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения.
Вечером стало известно, что сам Сачков не признает вины ни в работе на иностранные спецслужбы, ни в передаче им сведений государственной важности.
Отрасль информационной безопасности после ареста Сачкова не ждет ничего хорошего, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
«Пока точно не знаем, как уголовное дело против Group-IB отразится на отрасли, потому что это первый случай в отрасли информационной безопасности, но, наверное, нехорошо. Ничего хорошего точно не ждем. Что произошло, я не понимаю. Я пока в некотором раздрае», - заявила Касперская.
Кремль заявил, что это дело не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее журнал Forbes включил Илью Сачкова в список самых ярких в мире молодых предпринимателей.
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