Вины не признает, но арестован. Основатель Group-IB может на 20 лет угодить в тюрьму

ТАСС со ссылкой на собственные источники утверждает, что основатель Group-IB работал на иностранные спецслужбы. Собеседник агентства уточнил, что предприниматель передавал иностранной разведке данные по кибербезопасности, составляющие гостайну. Дело Ильи Сачкова связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения.

Вечером стало известно, что сам Сачков не признает вины ни в работе на иностранные спецслужбы, ни в передаче им сведений государственной важности.

Отрасль информационной безопасности после ареста Сачкова не ждет ничего хорошего, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«Пока точно не знаем, как уголовное дело против Group-IB отразится на отрасли, потому что это первый случай в отрасли информационной безопасности, но, наверное, нехорошо. Ничего хорошего точно не ждем. Что произошло, я не понимаю. Я пока в некотором раздрае», - заявила Касперская.

Кремль заявил, что это дело не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее журнал Forbes включил Илью Сачкова в список самых ярких в мире молодых предпринимателей.

