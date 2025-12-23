Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о мошенничестве с поставками ВПК

Лобненский городской суд Московской области избрал меру пресечения для заместителя генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрея Горбенко, сообщает РИА Новости.

Миллиарды из обороны: Экс-губернатора Курской области обвинили в хищениях

Он обвиняется в многомиллиардных махинациях с гособоронзаказом. Горбенко входил в преступную группу, которая поставляла продукцию для ВПК по искусственно завышенной стоимости. По данным следствия, от его действий пострадали ведущие госкомпании: концерн «Калашников», НПО «Энергомаш» и корпорация «Сухой».

Общая сумма ущерба оценивается минимум в 2 миллиарда 424 миллиона рублей. Заместителю гендиректора предъявлено обвинение по 56 эпизодам мошенничества, а также в организации преступного сообщества. Лобненский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Генштаба-начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов может получить 19 лет лишения свободы по обвинению в преступлениях коррупционной направленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ГособоронзаказАрмияМошенничествоАресты

