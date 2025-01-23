Виновникам разлива мазута в Черном море выставят счет через три месяца
Росприроднадзор намерен в течение трех месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, причиненного разливом мазута в Черном море, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Он пояснил, что сумма ущерба экосистеме будет определена только после завершения работ по ликвидации загрязнения.
Авария произошла 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма, когда потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Экипажи судов эвакуировали, один моряк погиб.
10 января на мели у порта Тамань с «Волгонефти-239» произошел новый выброс мазута. Основную часть загрязнения ликвидировали за три дня. Больше всего пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе действует режим ЧС федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru