Виновникам разлива мазута в Черном море выставят счет через три месяца

Росприроднадзор намерен в течение трех месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, причиненного разливом мазута в Черном море, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он пояснил, что сумма ущерба экосистеме будет определена только после завершения работ по ликвидации загрязнения.