Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море

Число погибших дельфинов после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива мазута увеличилось до 68 - 69 особей. Такие последние данные представила директор Научно-экологического центра спасения этих морских млекопитающих «Дельфа» Татьяна Белей.

Как уточнила специалист «Интерфаксу», эти животные умерли после 15 декабря, когда произошла катастрофа с судами. За последние несколько дней число мертвых дельфинов, которых выбросило на берег, сократилось.