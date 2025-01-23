Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
Число погибших дельфинов после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива мазута увеличилось до 68 - 69 особей. Такие последние данные представила директор Научно-экологического центра спасения этих морских млекопитающих «Дельфа» Татьяна Белей.
Как уточнила специалист «Интерфаксу», эти животные умерли после 15 декабря, когда произошла катастрофа с судами. За последние несколько дней число мертвых дельфинов, которых выбросило на берег, сократилось.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на специалистов, погибших дельфинов находят, в основном, вблизи Тамани, в районе Анапы и Новороссийска, кроме того, последнее время их обнаруживают в Туапсинском районе и Сочи.
В оперативном штабе Краснодарского края сегодня сообщили о начале обустройства насыпей на пляжах в связи с возможным штормом. Это необходимо для защиты территории от повторных выбросов мазута. Побережье Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка загрязненного песка. Основные работы по расчистке пляжей завершены, однако происходят повторные выбросы на ряде участков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru