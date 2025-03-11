«Виноваты взрослые»: За перевозку детей без кресла ежегодно выписывают 600 тысяч штрафов

Правительство ранее поддержало разработанные сенаторами поправки в КоАП, предусматривающие значительное увеличение штрафов за перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла, отмечает газета «Известия». Шапарин отметил, что в большинстве смертельных случаев на дороге с участием детей виноваты взрослые.

«Вопрос повышения штрафов за перевозку детей без кресел не просто назрел, а перезрел. В России зашкаливают аварийность на дорогах с участием детей, а также детская смертность в результате ДТП. Это, конечно, происходит не только из-за детских кресел, а еще из-за бесконтрольного использования детьми питбайков, самокатов и так далее. Однако в большинстве случаев смерти детей в ДТП виноваты взрослые, так как они не пристегивают ребенка должным образов. Штраф за неправильную перевозку ребенка в автомобиле является одним из самых популярных нарушений. Ежегодно выписываются более 600 тысяч таких штрафов», - сказал собеседник НСН.

Согласно законопроекту, усилить санкции за нарушения планируется как для физических, так и для должностных, а также юридических лиц. Для обычных водителей, которые в нарушение ПДД перевозят ребенка без детского удерживающего устройства (ДУУ), штраф планируется увеличить с нынешних трех тысяч до пяти тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц санкции намечено поднять в два раза - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей и со 100 тысяч до 200 тысяч рублей соответственно.



Ранее Шапарин заявил НСН, что все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других.

