Самые высокие средние штрафы за нарушение ПДД оказались в Санкт-Петербурге

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП РФ, повышающие штрафы для водителей, в среднем они вырастут в 1,5 раза. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2025 года. В частности, штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и непристёгнутый ремень увеличатся с одной до полутора тысяч рублей. Превышение скорости обойдётся нарушителю в сумму от 750 до 7 500 тысячи рублей в зависимости от порогового значения. Сейчас минимум составляет 500 рублей, а максимум - 5 000 рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер многих штрафов не менялся более десяти лет, а уровень жизни и цены при этом выросли, передает «Радиоточка НСН».

