Самые высокие средние штрафы за нарушение ПДД оказались в Санкт-Петербурге

Самые высокие средние штрафы за нарушение ПДД оказались в Санкт-Петербурге, пишет Авто Mail.ru со ссылкой на банк «Русский стандарт».

Так, в 2024 году средний чек штрафа по России составил 675 рублей, а в Санкт-Петербурге – 780 рублей. В столице автомобилисты в среднем платили 737 рублей за свои нарушения. В своеобразном рейтинге также оказались Нижний Новгород (764 рублей) и Казань (685 рублей в среднем).

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Ранее депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП РФ, повышающие штрафы для водителей, в среднем они вырастут в 1,5 раза. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2025 года. В частности, штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора и непристёгнутый ремень увеличатся с одной до полутора тысяч рублей. Превышение скорости обойдётся нарушителю в сумму от 750 до 7 500 тысячи рублей в зависимости от порогового значения. Сейчас минимум составляет 500 рублей, а максимум - 5 000 рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер многих штрафов не менялся более десяти лет, а уровень жизни и цены при этом выросли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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