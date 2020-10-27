Дистрибьютор назвал главную причину дефицита лекарств для онкобольных

«Об этом активно упоминается в открытых источниках в отношении импортируемых лекарств. В том числе, остаются проблемы с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами. Также необходимо отметить возросший спрос со стороны граждан на препараты. На данный момент система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим работы, чтобы граждане могли покупать их без задержек», - сказал топ-менеджер.

Ранее на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского появилось открытое письмо к властям России с призывом решить проблему дефицита лекарств для лечения онкологических болезней. В частности, в нем говорилось о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.

Еще год назад директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил в интервью «Известиям», что смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

В свою очередь, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН отметил, что в сложившейся ситуации виновата позиция Минздрава по определению начальной цены контракта.

