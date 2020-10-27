Дистрибьютор назвал главную причину дефицита лекарств для онкобольных
Дистрибьютор медицинских препаратов рассказал в эфире НСН об основных трудностях в поставке лекарств для больных онкологическими заболеваниями.
Правительство работает над устранением проблемы с обеспечением лекарствами онкобольных пациентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также добавил, что сфера здравоохранения, как и в любой стране, требует дофинансирования.
Директор по доступу на рынок BIOCAD Валентин Додонов заявил в эфире НСН, что проблемы у поставщиков лекарств для онкобольных могли возникнуть из-за сложностей в системе маркировки.
«Об этом активно упоминается в открытых источниках в отношении импортируемых лекарств. В том числе, остаются проблемы с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами. Также необходимо отметить возросший спрос со стороны граждан на препараты. На данный момент система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим работы, чтобы граждане могли покупать их без задержек», - сказал топ-менеджер.
Ранее на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского появилось открытое письмо к властям России с призывом решить проблему дефицита лекарств для лечения онкологических болезней. В частности, в нем говорилось о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.
Еще год назад директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан заявил в интервью «Известиям», что смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.
В свою очередь, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире НСН отметил, что в сложившейся ситуации виновата позиция Минздрава по определению начальной цены контракта.
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