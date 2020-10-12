Задержаны подозреваемые в многомиллионном хищении препаратов для онкобольных

В Петербурге задержали 16 человек по делу о хищении и перепродаже лекарств для онкобольных на протяжении пяти лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Полиция установила, что задержанные похитили препараты на общую сумму более 100 млн рублей. В МВД возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ) и провели 35 обысков. В пресс-службе добавили, что на ближайшее время назначены судебные заседания по выбору задержанным меры пресечения.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест процедурную медсестру Елену Сергейчик, которая работала в Городском клиническом онкологическом диспансере. По версии следствия, Сергейчик с другими сотрудниками медучреждений похитила лекарства на сумму не менее 1,74 млн рублей.

