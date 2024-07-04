«Виновата коррупция»: Правозащитник заявил о регулярных побегах из колоний
Иван Мельников заявил НСН, что чаще всего заключенные сбегают из колоний-поселений, при этом нарушителей режима практически всегда находят.
В России побеги из колоний происходят регулярно, чаще всего заключенные сбегают из колоний-поселений, но нарушителей режима практически всегда находят и добавляют им срок от двух до семи лет, заявил НСН вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Генпрокуратура России сообщила, что в России снизилось число побегов из колоний, директору службы Аркадию Гостеву внесено представление. Уточняется, что по итогам проверки Генпрокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения надзора за заключенными. После этого ФСИН провела работу, в результате которой за пять месяцев число побегов из колоний снизилось в три раза.
«Побеги у нас в стране регулярно происходят, не могу сказать, что это редкая история. В основном, конечно, побеги происходят из тех колоний, откуда заключенные могут перемещаться. Например, колонии – поселения. Человек имеет право выехать на обучение или к родственникам, а потом просто не возвращается. Люди там находятся за нетяжкие преступления, это не так опасно. Потом эти люди получают дополнительный срок, по практике это два-три года. А если побег более серьезный, с заложниками или какими-то такими нарушениями, тогда добавляют до семи лет лишения свободы. Сбежавших находят практически всегда, это общемировая практика», - рассказал он.
При этом, по его словам, побеги из колоний строгого или общего режима – это всегда громкие истории, которые случаются не так часто, а виновата во всем коррупция.
«Побеги из колоний строгого режима, из колоний общего режима – это более серьезная история, но о них достаточно быстро и легко становится известно, так как это сразу в новостях. Это уже редкие случаи. Но ФСИН статистику перестали выкладывать, точных данных нет. Самая основная причина побегов – коррупция, не хватает прозрачности. Если система ФСИН будет прозрачной, коррупции будет меньше, люди не смогут «купить» какую-то пилу или что-то еще, что может помочь при побеге. Должны быть независимые общественные комиссии», - подытожил собеседник НСН.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали, передает «Радиоточка НСН». По данным СМИ, четверо сотрудников СИЗО уволены в ходе разбирательств.
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