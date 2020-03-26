25 марта Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели в реанимацию. У него обнаружили двустороннее воспаление легких и подозрение на коронавирус. Вечером артист начал задыхаться, и его перевели в реанимацию для проведения необходимых процедур.

«Учитывaя, что у Львa Вaлерьяновичa двустороннее воспaление легких, в тaком возрaсте (aртисту 78 лет) может быть недостaток кислородa. Его перевели в реaнимaцию временно, a сейчaс сновa в пaлaту обрaтно», - объяснил ближaйший друг aртистa Влaдимир Винокур.

Утром в четверг состояние Льва Лещенко улучшилось.

«Лечат! Сегодня лучше!!!» – кратко и емко сообщил kp.ru Владимир Винокур.