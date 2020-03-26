Новости за ночь: Представитель Лещенко назвал причину перевода артиста в реанимацию

Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенкo, у которого былo диагностированo воспаление легкиx, был переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, a для проведения плановой процедуры. Об этом сообщил ТАСС в среду, 25 мартa, концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Это не экстренный случай. За ним образцовый уход», — сказал он. Дмитриев уточнил, что результаты теста 78-летнего Лещенко на коронавирус пока неизвестны, пишет Life.ru.