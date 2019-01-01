Винокур: Никто никому руки не выворачивает

Самым высокооплачиваемым российским юмористом назван Максим Галкин. Так считает газета «Комсомольская правда», получившая информацию о доходах российских звезд юмора.

Участие Галкина в корпоративе оценивается в 50 тысяч евро (более 3 миллионов рублей). На втором месте Александр Рева, чей гонорар составил два миллиона рублей. На третьем - Юлия Михалкова. Ее выступление обойдется в 858 тысяч рублей.

НСН поинтересовалась у юмориста, телеведущего и певца Владимира Винокура, чем можно объяснить высокие «зарплаты» у звезд шоу-бизнеса по сравнению, например, с доходами врачей или рабочих.

«Это неэтично – даже обсуждать этот вопрос по одной простой причине. Никто никому руки не выворачивает, не пытает. Люди сами приходят на концерт, садятся и получают удовольствие. Они за удовольствия готовы гораздо больше платить, чем за какую-то необходимость», - заявил Владимир Винокур.

Ранее генеральный директор популярного интернет-ресурса Parter.ru Елена Глуховская рассказала НСН, влияет ли сокращение доходов граждан на их походы на концерты, в музеи, театры.

