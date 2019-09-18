Эксперт: 99,9% производимого в России вина отвечает качеству
Президент Союза виноградарей и виноделов России в эфире НСН рассказал, как выбрать качественное вино.
«Роскачество» опубликовало рекомендации по выбору белого вина, в которых отмечено, что россияне отдают предпочтение итальянским винам, однако растет спрос и на российские напитки.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал, сколько на российских прилавках некачественного вина.
«Под словом «качество» подразумевается, прежде всего, продукт, который соответствует тем нормативным документам, которые регламентируют его производство в данном случае в России. Второе понимание «качества» - это удовлетворенность потребителя тем продуктом, который он ел. Так вот, если произведенное в соответствии со стандартами вино, которое продается в магазине, показалось кому-то очень кислым, сладким или чересчур терпким, то он говорит: «Это некачественное вино». Но на деле это ровно ничего не значит, просто кто-то так сказал.
«Потому что, если вино соответствует государственным стандартам, а об этом всегда написано на упаковке, и находится в продаже в магазине, то 99,9% это качественное вино»
Я это вывел, посчитав, сколько в России было забраковано вина полицией, «Роскачеством», «Росалкоголем» и соотнес это число с общим объемом производства вина. Оказалось, что это десятые доли процентов. Нельзя также считать, что цена говорит о качестве напитка. Цена говорит ровно о том, за сколько хотят продать это вино, больше ни о чем. Качественным вино может быть и за 100 рублей, и за 10 тысяч», - пояснил винодел.
Эксперты также отмечают, что цена не может гарантировать качества. Но при этом пишут, что следует избегать вина дешевле 250 рублей. В прошлогоднем исследовании эксперты указывали, что вина ценой в 1 тыс. рублей часто уступали в оценках более дешевым образцам. Леонид Попович объяснил выводы «Роскачества».
«Они имели в виду, что, при покупке вина по более низкой цене, нужно быть готовым, что оно будет не таким вкусным, ароматным, красивым, как то вино, которое вы покупаете дороже. Ведь чтобы сделать вино интереснее, нужно затратить больше сил и времени. Предполагается - чем дороже вино, тем больше удовольствия вы от него получите. Но здесь есть еще один момент – вы должны быть подготовленным покупателем. В вино, как в искусство, нужно входить с малого, постепенно повышая свое знание и понимание о вине, и потихонечку продвигаться по ценовой лестнице вверх», - рассказал Попович.
«Роскачество» рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. На этикетках или контрэтикетках таких вин должно обязательно быть обозначение ЗГУ – «вино защищенного географического указания». Президент Союза виноградарей и виноделов России согласился с экспертами «Роскачества».
«Если указано - ЗГУ «Кубань», ЗГУ «Ставрополье», ЗГУ «Крым», то Росалкогольрегулированием и производителями гарантировано, что этот продукт сделан из винограда выращенного в России. Если на этикетке нет ЗГУ, но написано «Кубань», то это не означает, что это вино сделано из нашего винограда, но не следует и обратного. Здесь нужно разбираться в частных случаях. Нельзя сказать наотмашь, что если не стоит ЗГУ, то точно вино сделано не из российского [винограда]. Потому что 60% полусладкого вина, которое выпивается в России, производится и из российского и не из российского винограда», - рассказал собеседник.
В рекомендациях «Роскачества» также значится, что гражданам следует выбирать вино в стеклянных бутылках, так как «в пакетах» часто продаются винные напитки, а не вино. Леонид Попович считает, что не от тары зависит верный выбор вина.
«Что в бутылке и что «в пакете», написано на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сделан в соответствии с нормами по винным напиткам, то этот ГОСТ и эти слова будут указаны на упаковке, независимо от того из чего она. Эти принципы превращать в определение качества не верно. Когда вы приходите покупать в магазин вино, его нужно выбирать – читать контрэтикетки, этикетку, заходить в интернет, чтобы узнать информацию о производителе. А, если вы зашли в магазин и тратите на выбор вина 10 секунд, то это всегда лотерея - понравится вам это вино или не понравится», - заключил Попович.
Ранее предправления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять недорогим винам. По его словам, результатам проверки «Роскачества» нужно относиться с осторожностью.
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