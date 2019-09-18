Эксперт: 99,9% производимого в России вина отвечает качеству

Я это вывел, посчитав, сколько в России было забраковано вина полицией, «Роскачеством», «Росалкоголем» и соотнес это число с общим объемом производства вина. Оказалось, что это десятые доли процентов. Нельзя также считать, что цена говорит о качестве напитка. Цена говорит ровно о том, за сколько хотят продать это вино, больше ни о чем. Качественным вино может быть и за 100 рублей, и за 10 тысяч», - пояснил винодел.

Эксперты также отмечают, что цена не может гарантировать качества. Но при этом пишут, что следует избегать вина дешевле 250 рублей. В прошлогоднем исследовании эксперты указывали, что вина ценой в 1 тыс. рублей часто уступали в оценках более дешевым образцам. Леонид Попович объяснил выводы «Роскачества».

«Они имели в виду, что, при покупке вина по более низкой цене, нужно быть готовым, что оно будет не таким вкусным, ароматным, красивым, как то вино, которое вы покупаете дороже. Ведь чтобы сделать вино интереснее, нужно затратить больше сил и времени. Предполагается - чем дороже вино, тем больше удовольствия вы от него получите. Но здесь есть еще один момент – вы должны быть подготовленным покупателем. В вино, как в искусство, нужно входить с малого, постепенно повышая свое знание и понимание о вине, и потихонечку продвигаться по ценовой лестнице вверх», - рассказал Попович.

«Роскачество» рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. На этикетках или контрэтикетках таких вин должно обязательно быть обозначение ЗГУ – «вино защищенного географического указания». Президент Союза виноградарей и виноделов России согласился с экспертами «Роскачества».