«Винный пруд и куриное болото»: «Кривая линия НСН» возвращает свежий воздух в Мышкин и Первомайское

***

Симферополь является вторым по величине городом Крыма и прекрасно знаком туристам, отдыхающим на Черном море. Раньше на его месте располагалась столица Скифского царства, однако сейчас местным жителям не до красот, с наступлением лета более 30 тыс. человек вновь попали в царство Бахуса.

Уже пять лет жизнь сразу нескольких сел отравляет Первомайский винзавод, на территории которого вырос зловонный пруд из отходов производства

«Этот винзавод находится в Первомайском, рядышком несколько сел. Отработанный виноматериал они сливают какой-то накопитель, при этом по окружающим селам разносится неприятный резкий запах. Это продолжается очень давно. Там, где я живу, это каждый вечер, но тут зависит, куда ветер дует. Проблема актуализируется летом, потому что люди открывают окна. Эта проблема есть и осенью, и зимой, и весной, просто не так остро ощущается. В поселке Гвардейское 20-25 тысяч жителей, а есть еще Софиевка, Красная Зорька, Первомайское, Урожайное, Чайкино. Все эти села так или иначе запах ощущают. Территория, где находится этот накопитель, закрытая. Одно из последних обращений в Минприроды Крыма, - они съездили туда, уперлись в забор, на территорию не попали и, соответственно, никаких нарушений не выявили», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили разобраться в ситуации главу Крыма Сергея Аксенова, а также Минприроды с Роспотребнадзором.

***

Город Мышкин в Ярославской области привлекает туристов одним своим названием. Легенды связывают с его именем князя Мстиславского и Булата Окуджаву. Есть там и «мышиное такси», и «Кошкин дом», однако всю эту красоту портит местная птицефабрика, которая решила придать городу неповторимую ауру.

«Город небольшой, в его границе находится птицефабрика, там постоянно происходит сушка птичьего помета и по городу распространяются эти, мягко говоря, зловония. Никто никаких мер не предпринимает. Также там в округе есть принадлежащие людям земли для посадок: картошка и прочие культурные растения. Все эти выбросы жизнедеятельности кур происходят на эту территорию, это все плывет, превращается практически в болото с соответствующим запахом. Оно же ядовито, оно отравляет все земли в округи и там ничего невозможно выращивать. Окна невозможно открыть и с детьми гулять. Кто поближе живет, тем еще хуже, кто подальше, - ветер туда, может, и не доносит запах, но жалуются постоянно, причем это не первый год. Я еще, когда в школе тут училась, даже тогда были эти проблемы. Мы вечером идем гулять, особенно по низине, - там есть ручей, который течет со стороны птицефабрики к городу, - для нас это было "ха-ха, с птичника опять пахнет", внимания этому не предавали», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились к ярославскому губернатору Михаилу Евраеву с просьбой вернуть мышкинцам свежий воздух.