Винер назвала свою зарплату на посту главы федерации художественной гимнастики

Ирина Винер заявила, что получает ежемесячную зарплату в размере 168 тысяч рублей на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Об этом сообщило РИА Новости.

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По ее словам, деньги ей выплачивает министерство спорта России.

Ранее Винер заявила, что видит в качестве своей преемницы десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗарплатаХудожественная Гимнастика

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