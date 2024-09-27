Винер назвала свою зарплату на посту главы федерации художественной гимнастики
27 сентября 202418:05
Ирина Винер заявила, что получает ежемесячную зарплату в размере 168 тысяч рублей на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Об этом сообщило РИА Новости.
По ее словам, деньги ей выплачивает министерство спорта России.
Ранее Винер заявила, что видит в качестве своей преемницы десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru