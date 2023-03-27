Вильфанд заявил о теплой погоде в ближайшие дни в нескольких регионах России

Три человека получили ранения в Киреевске Тульской области из-за падения дрона Цинь Ган: встреча Путина и Си Цзиньпина была успешной и результативной Боррель: ЕС введет санкции в случае размещения РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии Москалькова: призвала международные правозащитные сообщества обратить внимание на нарушение права на свободу собраний во Франции Специалисты предупреждают о пробуждении клещей