Вильфанд заявил о теплой погоде в ближайшие дни в нескольких регионах России

В ближайшие дни в регионах Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается температура на 8-12 градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Москве выпало около четверти от месячной нормы осадков

В Астраханской области ожидается 22 градуса, в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской областях — до 17-19 градусов выше ноля.

Кроме того, температура на 8-10 градусов выше климатической нормы прогнозируется в центре Красноярского края, Салехарде, Уренгое, Омской, Томской, Новосибирской областях. К концу рабочей недели там похолодает.

Ранее Вильфанд заявил, что москвичей ждет «дружная весна».

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