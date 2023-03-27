Вильфанд заявил о теплой погоде в ближайшие дни в нескольких регионах России
В ближайшие дни в регионах Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается температура на 8-12 градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В Астраханской области ожидается 22 градуса, в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской областях — до 17-19 градусов выше ноля.
Кроме того, температура на 8-10 градусов выше климатической нормы прогнозируется в центре Красноярского края, Салехарде, Уренгое, Омской, Томской, Новосибирской областях. К концу рабочей недели там похолодает.
Ранее Вильфанд заявил, что москвичей ждет «дружная весна».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании
- Вильфанд заявил о теплой погоде в ближайшие дни в нескольких регионах России
- В Пензенской области в автоаварии погибли четыре человека
- В Екатеринбурге в одной из многоэтажек произошел пожар с взрывом
- Совбез ООН проголосует по проекту резолюции о расследовании взрывов на «Северных потоках»
- В Екатеринбурге водитель столкнувшегося со «скорой» автомобиля мог быть пьян
- В Москве выпало около четверти от месячной нормы осадков
- СМИ: в Израиле утверждение первой части судебной реформы отложили до утра
- В Екатеринбурге в автоаварии со скорой пострадали четыре человека
- В Тульской области усилена защита после инцидента с беспилотником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru